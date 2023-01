Milan | svolta per il rinnovo di Leao | mancano gli ultimi dettagli

La Gazzetta dello Sport

I ragazzi dell'altro millennio sono la vera arte moderna, in questa Serie A che non smette di piangere e giocare. Rafa Leao e Nicolò Zaniolo sono nati a 22 giorni di distanza, tra giugno e luglio 1999,...Negli ultimi giorni, però, si è verificata unaimportante per la sua permanenza a Milano. ... Rafael Leao -, cosa manca per la fumata biancaI principali ostacoli restano, infatti, la ... Leao-Milan, svolta sul rinnovo: lo Sporting non è più un ostacolo, i dettagli Devis Vasquez, nuovo portiere del Milan arrivato dalla squadra paraguaiana del Club Guaranì, svolgerà oggi il primo allenamento con la sua nuova squadra a Milanello. Secondo ...Il risarcimento da 19,5 milioni ai portoghesi erano il problema più grande nella trattativa. Ora mancano pochi dettagli, tra cui il compenso agli agenti e la clausola, ma la volontà di restare in ross ...