Milan-Roma | la probabile formazione | occhio alla sorpresa Vranckx

La Gazzetta dello Sport

...di Milano per la gara che vedrà i giallorossi fronteggiare il. In giornata, infatti, Karsdorp ha lasciato anzitempo Trigoria e confermato la rottura definitiva . L'addio è certo, la...SottilCLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti;36; Juventus 34; Inter 33; Lazio e30; Atalanta 28; Udinese 25; Fiorentina 23; Torino 22; Bologna 19; Empoli e Lecce 18; Salernitana, Monza e ... Il modulo che piace a Silvio, il solito Sheva, lo scudetto di Re Carlo In attesa di scendere in campo contro la Roma, arrivano delle notizie positive in casa Milan: è stata raggiunta l'intesa per il rinnovo di Ismael Bennacer. Nelle ultime ore è arrivato l'ok del giocato ...AS ROMA NEWS – attesa per la sfida di San Siro che si giocherà domenica 8 gennaio alle 20:45 tra Milan e Roma. I rossoneri sono tornati prepotentemente in corsa per lo scudetto dopo la… Leggi ...