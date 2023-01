Milan-Roma in arrivo | Pioli | “De Keteleare mi da fiducia | Maignan non so quando tornerà”

(Di sabato 7 gennaio 2023)big match in, visto dagli occhi e dalla testa di. Ilper domani sera si annuncia con la stessa squadra di Salerno, con il ballottaggio Diaz-De Ketelaere da 10.lo fa capire: “Giovani possibili titolari con la? Ora dare continuità può essere la scelta giusta. Come convocati saremo gli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ilbatte il Celtic 1-3, il riepilogo delle italiane in Europa League La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A Labatte lo Young Boys, il riepilogo delle italiane in Europa League Supercoppa Femminile, da domani le Final Four Il ...

La Gazzetta dello Sport

Laè partita per Milano per la sfida contro il. Tra i convocati non c'è Rick Karsdorp . L'olandese è alla seconda esclusione consecutiva dopo non esser stato convocato nemmeno mercoledì contro ...MILANO " Vincere con ladomani sera e provare ad accorciare ulteriormente il distacco dalla capolista Napoli, questo l'obiettivo dele del suo tecnico Stefano Pioli. L'allenatore rossonero, intervenuto in ... Il modulo che piace a Silvio, il solito Sheva, lo scudetto di Re Carlo Stefano Pioli in conferenza stampa ha ricordato Gianluca Vialli. Di seguito, le parole riprese da TMW. "Con Gianluca ho giocato nell'U21, l'ho marcato spesso e ci siamo ...L'attaccante svedese sta completando la riabilitazione sulla sabbia della Florida, ma in settimana è atteso in Italia ...