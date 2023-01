Milan | Pioli | “La Roma è forte | ben strutturata e la rispettiamo”

Calciomercato.com

MILANO " Vincere con la Roma domani sera e provare ad accorciare ulteriormente il distacco dalla capolista Napoli, questo l'obiettivo dele del suo tecnico Stefano. L'allenatore rossonero, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i giallorossi di Mourinho, si è però prima soffermato su Gianluca Vialli, ...- Roma big match in arrivo, visto dagli occhi e dalla testa di. Ilper domani sera si annuncia con la stessa squadra di Salerno, con il ballottaggio Diaz - De Ketelaere da 10.lo fa capire: 'Giovani possibili titolari con la Roma Ora dare ... Milan, Pioli: 'Non so quando riavremo Maignan, Ibra torna. Sul rinnovo di Leao e il ricordo di Vialli...' I riflettori della diciassettesima giornata di Serie A sono ancora una volta puntati su San Siro. Alla Scala del calcio, il Milan ospiterà la Roma per la prima gara casalinga del 2023, alla ricerca di ...Stefano Pioli in conferenza stampa ha ricordato Gianluca Vialli. Di seguito, le parole riprese da TMW. "Con Gianluca ho giocato nell'U21, l'ho marcato spesso e ci siamo ...