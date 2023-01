Milan | il punto sugli infortunati

Calcio in Pillole

Commenta per primo Diversi indisponibili per Stefano Pioli in vista della gara di domani delcontro la Roma: Junior Messias e Divock Origi stanno lavorando in funzione della gara di Coppa Italia contro Torino o per il prossimo turno di campionato contro il Lecce mentre per Rade Krunic e ...De Ketelaere lo vedo bene daldi vista fisico e psicologico. E' uno su cui faccio affidamento"... Il, campione in carica, farà di tutto per difendere il titolo, anche se non è dato tra le ... Mercato Milan, idea Grimaldo come vice Theo Hernandez: il punto MILANO (ITALPRESS) – Vincere con la Roma domani sera e provare ad accorciare ulteriormente il distacco dalla capolista Napoli, questo l’obiettivo del Milan e del suo tecnico Stefano Pioli. L’allenator ...Nel dettaglio le situazioni, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, legate ai vari infortunati e indisponibili attuali del Milan. - Junior Messias e Divock Origi ...