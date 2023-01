Migranti | Viminale | “Geo Barents vada ad Ancona” Msf | “Servono più di tre giorni per arrivarci”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo la Ocean Viking, anche la nave Geodi Medici senza frontiere, che soccorre inel Mediterraneo e che oggi ha salvato 73 persone, è stata destinata dalal porto di. Ma la ong critica la destinazione scelta dal ministero dell’Interno, perché per raggiungere il “porto sicuro” assegnato occorrono più di tredi navigazione e, in più, le condizioni meteo sono “pessime”. “In base alle leggi internazionali marittime – ha detto Juan Matias Gil, capomissione Medici senza frontiere – l’Italia dovrebbe assegnare il luogo sicuro più vicino alla Geo, mentre per raggiungereci vorranno almeno 3e mezzo e le condizioni meteo sono pessime. Assegnare un porto più vicino avrebbe soprattutto un impatto ...