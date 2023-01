Migranti | Ocean Viking salva 37 persone al largo della Libia | verso Ancona | Geo Barents soccorre un gommone

la Repubblica

Identificati imorti al largo dell'isola Sempre a Lampedusa sono stati identificati i tremorti nel naufragio del barchino di 7 metri, proveniente da Sfax , al largo di Lampedusa ...Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Ancona allaViking che in mattinata aveva soccorso 37al largo della Libia. 'Ci è stato assegnato Ancona, come porto sicuro per i 37 ... Migranti, la Ocean Viking salva 37 persone a largo della Libia. Porto sicuro ad Ancona, a 4 giorni di navigaz… La Ocean Viking ha salvato 37 persone che si trovavano su un gommone sovraffollato in acque internazionali al largo della Libia. I naufraghi recuperati, fa sapere Sos Mediterranee, soffrono di intossi ...(LaPresse) La nave Ocean Viking della Ong francese Sos Mediterranee ha soccorso nelle ultime ore 37 migranti in difficoltà al largo delle ...