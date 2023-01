Migranti | la Geo Barents non vuole andare ad Ancona | troppo lontano A Lampedusa 2000 arrivi e 3 morti in sei giorni

(Di sabato 7 gennaio 2023) E arriva puntuale il primo scontro suisoccorsi in mare dalle Ong. Medici Senza Frontiere protesta con il Viminale per l’attracco della nave Geocon 73 persone a bordo di cui 16 minori non accompagnati. Dopo la Ocean Viking, anche all’imbarcazione di ricerca e soccorso di Msf è stato infatti assegnato il porto di. Una decisione che non piace al capomissione Juan Matias Gil. Che si rivolge al ministero dell’Interno. «In base alle leggi internazionali marittime, l’Italia dovrebbe assegnare il luogo sicuro più vicino alla Geo. Mentre per raggiungereci vorranno almeno 3e mezzo e le condizioni meteo sono pessime», chiarisce. LEGGI ANCHE Piantedosi: «L'azione delle Ong spesso è preordinata per portare isolo in ...

RaiNews

Sia alla Ocean Viking che allaBarents, che oggi, 7 gennaio, hanno soccorso rispettivamente 37 e 73al largo delle coste libiche, è stato assegnato per lo sbarco il porto di Ancona, come deciso dalle autorità italiane. ......di un luogo sicuro più vicino che tenga in considerazione la posizione attuale dellaBarents". ...hanno assegnato il porto di Ancona alla Ocean Viking che in mattinata aveva soccorso 37al ... Geo Barents soccorre 73 migranti su un gommone instabile, tra cui 16 minorenni non accompagnati Dopo la Ocean Viking, anche la nave Geo Barents di Medici senza frontiere, che soccorre i migranti nel Mediterraneo e che oggi ha salvato 73 persone, è stata destinata dal Viminale al porto di Ancona.Centodieci vite umane salvate dall’azione dei “disobbedienti” in mare. Dalle navi delle Ong che non si lasciano intimidire dai diktat governativi e da decreti leggi “disumani” oltre che in contrasto c ...