(Di sabato 7 gennaio 2023)consente a 30 milada Cuba, Nicaragua, Haiti e Venezuela al mese l’ingresso negli Stati Uniti Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato ieri nuove e dure restrizioni all’immigrazione dalla Casa Bianca ieri in mezzo alle crescenti critiche dei repubblicani mentre le comunità di confine degli Stati Uniti sono sopraffatte dal flusso. La crisi, che deriva da un numero record die richiedenti asilo alla frontiera, è una questione politicamente complessa per, che dovrebbe dichiarare a breve la sua candidatura per un secondo mandato. Le misure rafforzate includono l’espansione delle politiche per rimuovere rapidamente isenza consentire loro di chiedere asilo. “Non basta presentarsi al confine”, ha avvertitoin un discorso dalla Casa ...

Nicola Porro

... dopo nuovi scontri armati tra milizie nel cuore della capitale, e un'altradelle ... Si legge in un rapporto Onu del 28 marzo che "molti dei centri di detenzione perdella Libia ...Poi si sono aggiunte le lamentele dei, che hanno denunciato le condizioni al limite in cui ... Per prima cosa, è evidente lacompiuta in pochi giorni. In un video del 20 novembre, il ... Migranti, giravolta trumpiana di Biden: ciao ciao accoglienza