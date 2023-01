Migranti | dopo la Ocean Viking anche alla Geo Barents assegnato porto sicuro ad Ancona

(Di sabato 7 gennaio 2023) - Entrambe le Ong contestano l'assegnazione per la distanza dal luogo delle operazioni, specie in vista di un peggioramento delle condizioni del tempo da domenica notte

il Resto del Carlino

- Entrambe le Ong contestano l'assegnazione per la distanza dal luogo delle operazioni, specie in vista di un peggioramento delle condizioni del tempo da domenica nottela Ocean Viking , anche la nave Geo Barents di Medici senza frontiere , che soccorre inel Mediterraneo e che oggi ha salvato 73 persone, è stata destinata dal Viminale al porto di ... Ocean Viking ad Ancona, proteste dalla nave: “E’ a 4 giorni di navigazione” Dopo la Ocean Viking, anche la nave Geo Barents di Medici senza frontiere, che soccorre i migranti nel Mediterraneo e che oggi ha salvato 73 persone, è stata destinata dal Viminale al porto di Ancona.Centodieci vite umane salvate dall’azione dei “disobbedienti” in mare. Dalle navi delle Ong che non si lasciano intimidire dai diktat governativi e da decreti leggi “disumani” oltre che in contrasto c ...