Migranti | a Ocean Viking e Geo Barents assegnato porto Ancona per sbarco | “Troppo lontano”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sia allache alla Geo, che oggi, 7 gennaio, hanno soccorso rispettivamente 37 e 73al largo delle coste libiche, è statoper loildi, come deciso dalle autorità italiane. Le Ong che gestiscono le due imbarcazioni, Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, lamentano però la distanzaampia tra la loro posizione attuale e, sottolineando come le cattive condizioni meteo previste per i prossimi giorni complicheranno la traversata delle navi.

