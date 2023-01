Migranti | 73 soccorsi dalla Geo Barents

Il Lametino

... hanno criticato il nuovo decreto sui, spiegando che l'aumento relativo al numero dei ... " Questo provocherebbe solo maggiori ritardi nei- hanno precisato le Ong - ; le navi di solito ...Tre vittime nell'ultimo naufragio al largo di Lampedusa. Il cadavere di una donna è stato recuperato da uno dei due pescherecci tunisini che si sono occupati deideifiniti in acqua, a circa 38 miglia dall'isola. In precedenza i corpi di un uomo adulto e di un bimbo di circa un anno erano stati recuperati dalle motovedette della Guardia ... Ancora sbarchi in Calabria, 189 migranti soccorsi al largo di ... (ANSA) - ROMA, 07 GEN - Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, ha soccorso oggi 73 persone, tra cui 16 minori ...La Ocean Viking ha salvato 37 persone che si trovavano su un gommone sovraffollato in acque internazionali al largo della Libia. I naufraghi recuperati, fa sapere Sos Mediterranee, soffrono di intossi ...