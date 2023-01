Meteo Roma del 07-01-2023 ore 06 | 10

(Di sabato 7 gennaio 2023)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino deboli tra Liguria Emiliagna e Triveneto è lungo le Alpi centro-occidentali con neve oltre 1400 1700 m variabilità asciutta altrove al pomeriggio non sono previste variazioni con Quota neve rialzo in sé residui fenomeni su Liguria e Alpi occidentali asciutto altrove con molte numeri al centro al mattino qualche pioggia su Toscana coste laziali asciutto altrove ma con molte nuvole al pomeriggio ancora più sulla Toscana asciutto altrove con locali schiarite in serata locali piogge tra Toscana Umbria Marche asciutto altrove o con presenza di molta nuvolosità sul Lazio al sud Al mattino nuvolosità alternata addensamenti nubi basse su Sardegna campagna al pomeriggio a te se Maggiori schiarite congeli per lo più soleggiato su tutte le regioni in serata ti ...

