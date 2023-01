Messico | guerriglia in strada dopo l' arresto del figlio di El Chapo Guzman

(Di sabato 7 gennaio 2023) I residenti di Culiacán si sono svegliati con le strade piene di veicoli bruciati e negozi saccheggiati,che un gruppo criminale organizzato ha preso d'assalto la città come rappresaglia per la detenzione di Ovidio, ildel signore della droga Joaquin "El. Alcuni sono intervenuti per ripulire e ripristinare la normalitàl'operazione che ha scatenato scontri a fuoco nelle strade della città.

Intanto dopo laurbana il giudice federale di Città delha bloccato l'estradizione negli Usa di Guzman detto El Raton (Il Topo). La consegna agli Usa del figlio di 'El Chapo' è ...... che ora è stato trasferito a città delper le indagini. Ovidio Guzman Lopez, detto El Raton ("il topo"), è stato comunque catturato dopo unadurata diverse ore e l'attivazione 19 ... 29 persone sono state uccise nel corso della guerriglia urbana avvenuta giovedì in Messico dopo l’arresto di un figlio di “El Chapo” SINALOA. Il governo messicano ha mobilitato i blindati per tutte le strade per cercare di arginare la guerriglia nello stato di Sinaloa, in Messico. La ferocia del gruppo narco contro il governo messi ...Sinaloa in rivolta dopo l'arresto del figlio di El Chapo, Ovidio Guzman. Gli USA aspettano ora l'estradizione.