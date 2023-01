Meloni-von der Leyen | trattativa su migranti e Pnrr | ecco gli impegni per i cantieri

Agenzia ANSA

In termini di coordinamento comunitario, trader Leyen ci saranno anche prove d'intesa sulla richiesta avanzata da Roma di un provvedimento europeo per imporre l'obbligo di tampone anti -......Prima europea per: gas, Ucraina e migranti nei colloqui a Bruxelles Ieri gli incontri con la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola, con la presidente della Commissione Ue Ursula... Von der Leyen incontrerà Meloni. 'Discussione su temi europei' Giorgia Meloni lunedì prossimo incontrerà a Roma la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dopo la presentazione, a cui parteciperanno entrambe, del libro «La saggezza e l'audacia ...Pnrr e migranti. Ma anche i timori per la nuova ondata Covid, l'immancabile capitolo energia e le misure economiche comunitarie che caratterizzeranno il nuovo anno. Quando nel primo pomeriggio ...