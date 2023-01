Meloni e Salvini | furbizie boh vax

(Di sabato 7 gennaio 2023) Se davvero fossero negazionisti sarebbe tutto più comprensibile e le loro posizioni sul Covid sarebbero facilmente spiegabili. Se non credi all’esistenza del Covid non credi neppure che sia importa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Liberoquotidiano.it

si sente bene in sella e non teme Bossi. Ma se dovesse perdere Regione... Il rischio di una ... su proposta del Presidente Giorgiae del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha... ......4% ( - 0,2%), è da segnalare il trend positivo per la Lega di Matteo, che cresce di uno 0,2%...Un altro fattore rilevato nell'indagine è la fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia. ... Renzi: “Salvini e Meloni bravi a fare scenette, il costo delle loro scelte poi lo paghiamo noi” Perché un governo non negazionista, che conosce i rischi del Covid, non si intesta la vittoria del nostro modello e non sostiene i vaccini Semplice e cinico: all’elettorato “anti” qualcosa bisogna pu ...Berlusconi lo sogna, Salvini accetterebbe, ma la premier non vuole. Il rapporto con il premier britannico Sunak e la partita delle prossime elezioni .... Giorgia Meloni è leader dei conservatori europ ...