Meloni alla prova dell’alleanza popolari-conservatori Parla Campi

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il faccia a faccia tra il capogruppo del Ppe Manfred Weber e la premier Giorgiaè probabilmente il fatto politico più significativo degli ultimi tempi su scala europea e non solo. Il dialogo (o forse più?) tra i due gruppi politici in Ue è sempre più serrato.probabilmente è consapevole che la presidenza dei(Ecr) potrebbe conferirgli, nel nuovo scenario che si sta via via profilando, un ruolo di primo piano in chiave internazionale. Parallelamente, il gruppo dei socialisti tramonta e si sgretola sotto la scure del Qatargate. Per capire quali movimenti si stanno costruendo all’orizzonte, Formiche.net ha chiesto un parere ad Alessandro, politologo e docente di Storia delle dottrine politiche nell’Università di Perugia. Qualcosa si muove sul fronte conservatore europeo. Come leggere ...