Megatrend 2023 migliori su cui investire | la lista definitiva

(Di sabato 7 gennaio 2023)è il tema di questo post. Un argomento inevitabile se non altro per ovvie ragioni temporali. Ma al tempo stesso anche una tematica spinosa visto che i temi previsti dai gestori patrimoniali per l’anno appena concluso sono rimasti quasi tutti sulla carta travolti da inflazione e rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. Pur ammettendo tutto questo, ci riproviamo ad individuare quelli che potrebbero essere i megetrend. Cambiamo però criterio e questa volta evitiamo di correre troppo con l’ottimismo verso il futuro preferendo avere i piedi ben ancorati nella realtà del contesto di riferimento. Premesso questo, passiamo subito allaper poi approfondire quello che sono le grandi tematiche portanti che potrebbero condizionare i ...

Milano Finanza

A Milano, presso Allianz MiCo, da domenica 12 a martedì 14 febbraio si terrà l"edizionedi BIT , Bringing Innovation into Travel , con l"obiettivo di accompagnare tutti gli attori ..., ......to empower responsible consumer behaviours to reach a stable economic development Le raccomandazioni degli esperti internazionali del WMF nascono dopo un'attenta analisi dei principaliche ... Risparmio, per sconfiggere la volatilità il 2023 sarà l'anno dei ...