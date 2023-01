McCarthy eletto speaker della Camera Usa dopo 15 votazioni e scherza | E' stato facile | eh?

Agenzia ANSA

... con una trama già scritta, l'esponente ultratrumpiano ha prima disertato il voto per poi presentarsi all'ultimo, quando il suo voto era diventato decisivo: se avesse detto "", avrebbe ...Il repubblicano Kevinè statonuovo Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti alla 15ma votazione.ha ottenuto 216 voti, il leader democratico Hakeem Jeffries 212 e sei ... Usa: McCarthy eletto speaker della Camera alla 15/ma votazione Alla quinta giornata e alla 15esima votazione, Kevin McCarthy ha ricevuto i voti necessari per essere eletto 55esimo speaker della Camera dei ...Quindici votazioni per eleggere il candidato repubblicano osteggiato da una fronda di irriducibili dell'ultra destra. Poi l'accordo con Matt Gaetz e 216 voti sono sufficianti a superare lo stallo. Il ...