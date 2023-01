Matteo Berrettini | “In finale grazie a un gruppo unito fuori dal campo Le azzurre di Fed Cup ci hanno ispirato”

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’Italia affronterà gli USA nelladella United Cup 2023, neonata competizione per Nazionali di tennis che coinvolge entrambi i sessi. Gli azzurri torneranno indomenica 8 gennaio sul cemento di Sydney, con l’obiettivo di battere la corazzata statunitense e alzare al cielo il trofeo. La missione si preannuncia decisamente ostica, considerando la caratura dell’avversario, ma la formazione guidata da coach Vincenzo Santopadre ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e regalarsi una giornata indimenticabile. I nostri portacoloribattuto la Grecia in semiper 4-1.ha perso contro Stefanos Tsitsipas, ma l’impresa di Martina Trevisan contro Maria Sakkari e i due successi agevoli di Lorenzo Musetti e Lucia Bronzetti sono valsi il passaggio del ...

1 maschili, ovvero(n. 16 ATP) e Taylor Fritz (n. 9 ATP) . Lo statunitense si è aggiudicato entrambi i precedenti incontri tra i due, uno in coppa Davis a Madrid nel 2019 e l'altro ...Quindi - non prima delle ore 7.30 italiane - sfida clou tra, n.16 ATP - che in questa United Cup ha battuto Monteiro e due top ten come Ruud ed Hurkacz, cedendo solo a Tsitsipas - ... Berrettini k.o. con Tsitsipas, poi Bronzetti vince e porta l'Italia in finale! L’Italia affronterà gli USA nella Finale della United Cup 2023, neonata competizione per Nazionali di tennis che coinvolge entrambi i sessi. Gli azzurri torneranno in campo domenica 8 gennaio sul ceme ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del terzo singolare della finale di United Cup 2023 tra Italia ed USA. In campo i big al maschile, ovvero Ma ...