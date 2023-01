Masterchef | il concorrente eliminato si infuria e sbotta contro i giudici | “Ricordatevi che siamo persone” Gelo in studio | Cannavacciuolo replica così

(Di sabato 7 gennaio 2023) È stata una puntata scoppiettante, ricca di scintille e colpi di scena, quella andata in onda su Sky Uno venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Stiamo parlando di, il talent show culinario che da anni appassiona ormai il pubblico del piccolo schermo. durante la serata si è tenuto un impegnativo Skill Test, al termine del quale sono stati eliminati due concorrenti, tra i favoriti di questa edizione. Si tratta di Letizia Borri e Francesco Girardi: proprio quest’ultimo, prima di andarsene, ha voluto lanciare una stoccata ai, Bruno Barbieri, Antoninoe Giorgio Locatelli. “Davanti voi ci sono degli aspiranti chef, macheanche delle“, è tuonato il 33enne evidentemente arrabbiato per l’eliminazione. Neanche a dirlo, le sue parole ...

Si è conclusa facendo rumore l'avventura di Francesco Girardi a "MasterChef". Nella quarta puntata della dodicesima stagione del talent-show, che è andata in onda... Attimi di forte tensione a MasterChef: la concorrente Silvia ha presentato un piatto vuoto ai giudici e ha scatenato l'ira dello chef e giudice Bruno Barbieri. La concorrente Silvia Zummo di MasterChef Italia ha mandato su tutte le furie lo chef Bruno Barbieri presentandosi con un piatto vuoto. Il concorrente chiamato a lasciare il programma è stato Francesco Girardi, il quale dopo aver appreso la sua eliminazione non è rimasto affatto in silenzio.