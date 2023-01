Martina Franca | stasera il concerto in poazza di Cristina d’avena | ordinanza per la sicurezza Divieto di somministrazione di bevande in vetro

Noi Notizie

Girone H Casarano -(Carlo Palumbo di Bari), Nocerina - Gravina (Stefano Giordano di Grosseto), Brindisi - Francavilla (Saverio Esposito di Ercolano) [differita Antenna Sud] , ...Carlo Palumbo della sezione di Bari a dirigere la 18giornata di Campionato LND in programma Domenica 08/01/2023 alle ore 14.30 contro il. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli ... Martina Franca-Cisternino: incidente, auto ribaltata Il 2023 si apre al Teatro Petruzzelli di Bari con la novità dei Concerti del mattino a cura di grandi solisti, ospiti speciali e Professori d’Orchestra del Teatro. A Martina Francaconcerto di Cristina ...Una delle due auto, finita fuori strada, ha abbattuto un muretto e, ribaltandosi, ha terminato la sua corsa in un campo. Da dettagliare le conseguenze per le ...