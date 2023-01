Marracash al primo posto delle classifiche con “Importante”

Radio Italia

...e Clementino. Ha esordito nel mondo della musica a soli 16 anni con in singolo Anna grazie al rapper, ingegnere del suono e produttore Eiemgei , ila credere in lei. Con lui anche ......e Clementino. Ha esordito nel mondo della musica a soli 16 anni con in singolo Anna grazie al rapper, ingegnere del suono e produttore Eiemgei , ila credere in lei. Con lui anche ... Marracash, “Il 2023 parte alla grande”: Importante è la hit più ... Il nuovo singolo di Marracash “Importante” è al numero 1 della classifica EarOne, seguito da “Ok. Respira” di Elodie. Il 2023 inizia con il primo posto tra le canzoni più trasmesse in assoluto negli u ...Il 2023 di Marracash inizia in grande stile: il nuovo singolo 'Importante' conquista oggi la n° 1 della Classifica EarOne Airplay Radio. 'Importante', assieme ...