Maria De Filippi lascia studio di C' è Posta Per Te | cala il silenzio | VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 7 gennaio 2023) Anche in questa edizioneDehato lodi C'èPer Te per recarsi dietro le quinte e andare a riprendere i destinatari della. La conduttrice ha stravolto l'esito della storiando loindiversi minuti. Giulia, accompagnata dal fidanzato Giuseppe, è stata la protagonista di una storia andata in onda sabato 7 gennaio 2023. Anna è entrata incon i figli Antonio e Gianluca. Quest'ultimi si sono rivolti alla trasmissione per tentare di fare riconciliare la madre Anna con la figlia Giulia dopo 16 anni. I due fratelli sono in buoni rapporti con la sorella; Giulia, invece, non vuole avere niente a che fare con la madre ed è convinta che l'abbia abbandonata. C'è ...