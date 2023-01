Maria De Filippi e Lorella Cuccarini | il retroscena spunta fuori solo ora

SuperGuidaTV

Carlo Conti sta per tornare in tv con Tale e Quale Show ed è pronto per una delle sfide televisive più importanti, ovvero quella con C'è posta per te diDe. Carlo Conti pronto per la sfida conDeAmici da una vita, Carlo Conti eDenon hanno mai vissuto con eccessiva rivalità le sfide in tv. Da anni, ormai, i ...e diDe. Già, perché questa sera il conduttore se la vedrà con un altro attesissimo ritorno, quello di C'è posta per te su Canale5: l'eterna sfida e la sana competizione tra i due ... Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata dell’8 gennaio: ospiti, sfide ed eliminazioni | Spoiler Carlo Conti è pronto per la sfida con Maria De Filippi: quest'anno Tale e Quale Show riuscirà a battere C'è posta per te Il conduttore è scettico.Lo storico cavaliere del trono over spiazza nella nuova puntata: "Era assente" Finalmente è stata registrata una nuova puntata del dating show pomeridiano ...