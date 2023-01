Mara Venier e il nuovo profilo su TikTok | lei si infuria | «È un fake | una presa per il c**o»

(Di sabato 7 gennaio 2023) E' su tutte le furieche ha scoperto unsul socialche lei non ha mai autorizzato. Su Instagram pubblica una story in cui scrive «Amici io non sono su Tik...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Lo show comico di Angelo Duro il 3 febbraio. In concerto Margherita Vicario, Dargen D'Amico e Geolier.madrina del carnevale. Putignano - Angelo Duro, Margherita Vicario, Dargen D'amico e Geolier al Carnevale di Putignano . Eccoli i primi grandi ospiti della 629edizione del Carnevale di ...in lacrime Francesco Nuti come sta Benigni, Nuti, Troisi e Verdone, i 4 protagonisti indiscussi della risata italiana. Di 4 stelle però purtroppo solo due continuano a illuminare i ... Carnevale di Putignano, Mara Venier sarà la madrina Il Carnevale di Putignano 2023 avrà tra gli ospiti della kermesse in concerto Margherita Vicario, Dargen D’Amico e Geolier. La madrina dell'edizione 2023 sarà Mara Venier ...Domenica in ospiti 8 gennaio anticipazioni tv cinema e musica Tutti i personaggi dello spettacolo in studio da Mara Venier.