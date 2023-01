Mara Venier e il nuovo profilo su TikTok | lei si infuria | ' È un fake | una presa per il c**o'

(Di sabato 7 gennaio 2023) E' su tutte le furieche ha scoperto unsul socialche lei non ha mai autorizzato. Su Instagram pubblica una story in cui scrive ' Amici io non sono su Tik Tok!! nessuno è ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

E' su tutte le furieche ha scoperto un profilo sul social TikTok che lei non ha mai autorizzato. Su Instagram pubblica una story in cui scrive ' Amici io non sono su Tik Tok!! nessuno è autorizzato...' e dopo ...... VERONICA GENTILI, ALFONSO SIGNORINI, FLAVIO MONTRUCCHIO, MAURIZIO CROZZA, FRANCESCA MICHIELIN A questo plotone di nomi si aggiungono coloro che viaggiano con il pilota automatico:, ... Carnevale di Putignano, Mara Venier sarà la madrina E' su tutte le furie Mara Venier che ha scoperto un profilo sul social TikTok che lei non ha mai autorizzato. Su Instagram pubblica una story in cui scrive «Amici io non sono su ...L’attesa per la presentatrice più amata dagli italiani al «Fat Tuesday». Ecco gli ospiti: Angelo Duro, Margherita Vicario, Dargen D’amico e Geolier ...