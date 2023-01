Mara Venier denuncia tutti | Non siete autorizzati | lo sfogo della conduttrice

(Di sabato 7 gennaio 2023) Questa mattina su Instagram ladi Domenica In si è lasciata andare a un duro: "Questa non sono io", ecco cos'è successo. Il mondo dei social è una grande scoperta perche attraverso Instagram regala momenti di grande simpatia ai suoi follower.ha imparato a condividere storie e momenti emozionanti con i suoi fan. Non mancano i siparietti divertenti in cucina, insieme ai suoi amici o dietro le quinte di Domenica In. Il successoè sempre più evidente e anche quest'edizione del programma si è rivelata sorprendente. Il suo addio alla televisione sembra sempre più lontano e il motivo riguarda proprio il suo pubblico. C'è un legame tra il pubblico di Rai Uno e lache fa invidia a moltissimi ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Lo show comico di Angelo Duro il 3 febbraio. In concerto Margherita Vicario, Dargen D'Amico e Geolier.madrina del carnevale. Putignano - Angelo Duro, Margherita Vicario, Dargen D'amico e Geolier al Carnevale di Putignano . Eccoli i primi grandi ospiti della 629edizione del Carnevale di ...in lacrime Francesco Nuti come sta Benigni, Nuti, Troisi e Verdone, i 4 protagonisti indiscussi della risata italiana. Di 4 stelle però purtroppo solo due continuano a illuminare i ... Carnevale di Putignano, Mara Venier sarà la madrina Il Carnevale di Putignano 2023 avrà tra gli ospiti della kermesse in concerto Margherita Vicario, Dargen D’Amico e Geolier. La madrina dell'edizione 2023 sarà Mara Venier ...Domenica in ospiti 8 gennaio anticipazioni tv cinema e musica Tutti i personaggi dello spettacolo in studio da Mara Venier.