Mancini | 'Vialli era il migliore di tutti noi | vado avanti per il nostro sogno mondiale'

La Gazzetta dello Sport

Solo il 3% di chi si ammala riesce a sopravvivere 10 anni. È il tumore al pancreas , la malattia che ha portato via Gianluca, il dolore del gemello: 'Dopo Sinisa ho perso un altro fratello. Era il migliore di tutti, io e lui uniti dal destino', il primo sintomo e quando ha scoperto il tumore L'ittero è ...era stato a Londra in clinica da Gianlucapochi giorni prima della fine dell'anno. I funerali saranno in forma strettamente privata e la data non verrà comunicata. Una scelta riservata,... Mancini e quell'ultimo abbraccio: "Un leone sino alla fine" "Gianluca è stato per me come un figlio, ovviamente senza nulla togliere alla sua mamma che in questo momento tanto sta soffrendo": a dirlo all'ANSA è Marianna Puolo, la madre del commissario tecnico ...Il ct della Nazionale: "Da quando avevamo 16 anni sempre insieme. Gli dedicherò quella cosa che sognavamo insieme da una vita" ...