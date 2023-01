Mancini su Vialli “Speravo nel miracolo | perdo un fratello”

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non sto benissimo perchè è una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. E' un momento abbastanza difficile, però bisogna andare avanti.in un, ci siamo visti, abbiamo parlato, scherzato, era sempre di buon umore come al solito e mi ha fatto piacere vederlo di buon umore in quel momento”. Lo ha detto il ct azzurro Robertoin una intervista realizzata e diffusa dalla Figc dopo la scomparsa di Gianluca. “Noi abbiamo vissuto quasi tutta la nostra vita assieme, è stato un legame stretto, un legame che possono avere due fratelli, due persone che ad un certo punto della vita si sono separate calcisticamente. Però, quando si è amici, lo si è per sempre. Luca per me era questo, il nostro rapporto è sempre stato di grande ...