Mancini su Vialli | ' Perso un amico fraterno Speravo in un miracolo'

Sport Mediaset

Un'amicizia durata una vita, un legame inossidabile dentro e fuori dal campo: questo è stato il rapporto che univa l'attuale c.t. Robertoe Luca, ex capodelegazione azzurro da prima degli Europei, dimessosi dall'incarico a metà dicembre, quando si apprestava a combattere l'ultimo round contro un male che stavolta ha avuto ...Ha partecipato alla vittoriosa edizione dell'Europeo conclusosi con la vittoria a Wembley, proprio lo stadio dove la Samp diaveva perso la finale di Coppa dei Campioni nel 1992. ... Mancini, l'ultimo abbraccio a Vialli il 29 dicembre: "Leone fino alla fine" - Sportmediaset VENEZIA - Fu Gianni Brera a coniare per Gianluca Vialli il celebre soprannome "Stradivialli” come doppio omaggio al celebre liutaio suo concittadino (di Cremona) e ...Roma - "È una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo un fratello, speravo in un miracolo". Roberto Mancini esprime il suo dolore il giorno dop ...