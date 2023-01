Manchester United | Var e Rashford eliminano l’Everton dalla FA Cup

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ilringrazia il Var eper aver passato il turno in FA Cup: Everton eliminato dai Red Devils Vince 3-1 iled elimina, approdando così ai sedicesimi di finale di FA Cup. Primo tempo che si chiude sull’1-1 per i gol di Antony e Coady, che sfrutta l’incredibile papera di De Gea. Nella ripresa autogol dello stesso Coady e rete dinel finale: nel mezzo il gol di Calvert-Lewin annullato dal Var. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

CROLLO TOFFEES Loè in gran forma e si vede, però l'Everton sembra in grado di giocarsi le sue carte. La condanna al ko arriva all'improvviso, all'inizio della ripresa: al 46' Malacia blocca ...(INGHILTERRA) - Nel terzo turno di FA Cup ilsupera a Old Trafford 3 - 1 l' Everton di Frank Lampard, che ora rischia seriamente la panchina. Dopo appena 4' Antony rompe l'equilibrio segnando il gol del vantaggio, pareggiato al ... Dal Manchester United a prete: la storia virale in Inghilterra Manchester United - Everton 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida del terzo turno di FA Cup 2022/23.Il Manchester United si riprende il vantaggio ad inizio ripresa contro l’Everton ad Old Trafford. Al 52' Rashford scappa ancora sulla sinistra, arriva sul fondo e va al cross al centro. Coady prova ad ...