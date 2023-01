Manchester City | ipotesi scambio col West Ham per Rice

Lascia un) per trovarne un altro (Sangiuliano) e siamo sicuri che tornerà ad essere quel Floriano decisivo che tutti, da gennaio 2020, hanno apprezzato. 'Il giorno in cui ti ho ...Commenta per primo Ilcelebra Edin Dzeko, 10 anni dopo . Il club inglese infatti ha ricordato con un post su Twitter il poker realizzato dall'attaccante bosniaco, oggi all'Inter, nella vittoria per 5 - 1 ...L'ex giocatore e compagno Pietro Vierchowod ha ricordato così Gianluca Vialli in un'intervista a La Stampa: "Era una persona a modo. Non ho mai… Leggi ...Il futuro di Jack Grealish potrebbe essere lontano dal Manchester City, squadra nel quale non è mai riuscito a dimostrare il suo valore ...