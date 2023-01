Malore improvviso | morta mamma di 31 anni | ' Decesso inspiegabile | il fidanzato le aveva appena chiesto di sposarlo'

LA NAZIONE

La donna era appena tornata a casa, quando è stata probabilmente colta da. Suo fratello Craig ha raccontato il dramma nel quale è piombata tutta la famiglia. 'È un momento davvero difficile. ...A stroncarlo, un, che lo ha colpito nelle prime ore di sabato 7 gennaio. "Una notizia che non avrei mai voluto scrivere - si legge in un post dell'ex sindaco di Borgosesia e ... Arezzo, due uomini morti per malore improvviso a pochi chilometri di distanza Era il momento più felice della sua vita. Stava per festeggiare il suo 31esimo compleanno e il fidanzato le aveva appena chiesto di sposarlo. Kirsty Cracknell, mamma di un bambino di ...E' morta dopo un malore improvviso, a soli 43 anni, Irene Torta, dirigente della Federazione regionale delle Telecomunicazioni e rsu di Comdata Ivrea, madre di due figli ancora minorenni. Ne dà notizi ...