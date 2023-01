Madame | questa sera sarà in onda su Rai Uno | ci sarà anche Marracash - Video

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo le polemiche sui vaccinitorna insu Rai Uno: ecco dove la rivedremo insieme ae non solo. La cantantein gara al Festival di Sanremo 2023 è finita sotto i riflettori della cronaca in queste settimane. Il motivo è un'indagine in corso sui vaccini in cui si ipotizza che la cantante abbia raggirato il sistema con un green pass falso. Amadeus, allo scoppio della polemica, ha reagito con grande diplomazia affermando che nulla ancora è deciso e che non essendo stata dichiarata colpevole non è a rischio la sua partecipazione a Sanremo. Dal canto suoha lasciato un lungo messaggio sui social in cui spiega le perplessità sul vaccino e una serie di motivi che l'hanno spinta a fare accertamenti medici in questi anni. Nulla ...