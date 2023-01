Macomer Incendio in casa | morto Gesuino Mazzette

(Di sabato 7 gennaio 2023) Grave lutto a(Nuoro).a seguito dell’nelle pertinenze della sua abitazione, tra via Giotto e via Sant’Ignazio., noto “Gino”, originario di Ollolai, aveva 74 anni. Il corpo carbonizzato di Gino è stato trovato dopo che i vicini, notate le fiamme, hanno avvisato prima la moglie, che era al lavoro e che ha confermato che il marito era in, e poi i soccorritori. Sul posto i medici del 118 e la Guardia medica, che nulla hanno fare potuto per salvare la vita di. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia die dei Vigili del fuoco. Da chiarire l’origine del rogo che si è sviluppato in una ...

...uomo di 74 anni è stato trovato nella tarda mattinata dai Vigili del fuoco in un appartamento di via Giotto a(Nuoro), che, per cause ancora da accertare, è stato interessato da un. ...Tragico, un uomo muore avvolto dalle fiamme. Un rogo terribile nella via Giotto, un uomo che muore carbonizzato: è choc a, dove 'Gino' (così era chiamato dagli amici) stava usando ... Macomer, incendio in casa: uomo muore carbonizzato Tragedia domestica in Sardegna: incendio in una cantina, 74enne muore carbonizzato in una cantina di uno stabile a Macomer.L’allarme è partito dai vicini alla vista della casa di un 74enne in fiamme. Ma i soccorsi tempestivi dei vigili del fuoco non hanno potuto che appurare il decesso dell’uomo, morto tra le fiamme. L’in ...