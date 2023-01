Lutto nel mondo del calcio | è morto l’ex centrocampista del Psg M’Bami

Leggi su sportface

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un nuovoscuote ildelcamerunense, Modeste, èdi infarto oggi a Le Havre, dove viveva, all’età di 40 anni. L’uomo, che con la sua Nazionale conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney 2000, aveva vestito in Francia le maglie di Paris Saint Germain e Marsiglia e in Spagna dell’Almeria, vincendo con il Psg due Coppe di Francia (2004 e 2006)., nato a Yaoundé, aveva iniziato la sua carriera a Douala, in Camerun, per poi trasferiesi in Francia, a Seda. Nella stagione 2003/2004 con la maglia del Paris Saint-Germain aveva raggiunto il secondo posto in Ligue 1 agli ordini di Vahid Halilhodzic. Dopo alcune stagioni tra Cina, Arabia Saudita e Colombia,aveva concluso ...