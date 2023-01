L’ultimo saluto di Mauro a Vialli | il massaggio e la battuta di Gianluca

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sono giorni drammatici per il mondo del calcio, è morto anche. L’ex capo delegazione della Nazionale italiana non è riuscito a vincere la battaglia contro il tumore al pancreas, un avversario pericolosissimo. Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio dal mondo del calcio e gli amici svelano retroscena da brividi. Il grande amico Roberto Mancini ha svelato i dettagli sul suo viaggio a Londra, era il 29 dicembre eabbraccio è stato commovente. Un altro grande amico è Massimo, l’ex calciatore Massimoha parlato delincontro con. Foto di Alessandro Di Marco / Ansaincontro tra Massimo“Me lo aveva chiesto ed è stato molto importante per me essere ...