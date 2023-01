“L’ultimo giorno con Luca” Vialli | Roberto Mancini straziante È successo dopo la morte del ‘gemello’

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gian: aveva 58 anni l’ex calciatore di Samp, Juventus e Nazionale. Un tumore al pancreas contro cui lottava da 5 anni lo ha sconfitto. Era ricoverato al Royal Marsden Hospital e nell’ospedale londinese si è spento. I funerali si svolgeranno a Londra nei prossimi giorni in forma privata: è la decisione della famiglia che si è chiusa nel dolore: “Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”, hanno scritto in una nota i parenti. Lo scorso 14 dicembre Gianha annunciato di dover lasciare la Nazionale (aveva il ruolo di capo delegazione) per sottoporsi a un ciclo di ulteriori cure,quelle iniziate cinque anni fa. In quel momento si è ...