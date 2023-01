Luca Salatino | chi è | età | lavoro | altezza | Uomini e Donne | GF VIP | foto | chi è la fidanzata Soraia | ristorante e Instagram

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo la pausa natalizia e quelle tre puntate speciali, è tutto pronto per la prima e imperdibile puntata di Verissimo, che dà il benvenuto al nuovo anno, al 2023, con tanti ospiti. E interviste inedite. Tra storie di vita, racconti esclusivi, emozioni, colpi di scena. Da Silvia Toffanin oggi arriveranno in studio anche due ragazzi, che con il loro amore stanno facendo sognare: stiamo parlando di, che ha partecipato al GF VIP e ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia dopo 99 giorni di permanenza, e la ‘sua’. Conosciuta a, quando era sul trono della De Filippi. I due si racconteranno a cuore aperto: dall’amore ai progetti di vita insieme.e il percorso ae ...

Tag24

Mentre direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 ci sarannocon la fidanzata Soraia. Come vederlo. L'appuntamento è per sabato 7 gennaio 2023 , come sempre su Canale 5 , a ...Dal Gf Vip arriverà, con il suo grande amore Soraia, per la quale ha lasciato la casa dopo 99 giorni. Nella puntata di domenica, Silvia Toffanin accoglie Maurizio Costanzo, in libreria ... Luca Salatino: età, fidanzata e biografia dell'ex Gf vip Soraya Allam Cerruti fidanzata di Luca Salatino. Nata a Como il 20 febbraio 1994, di origini egiziane, Soraya Allam Ceruti è un’ex ...Sabato 7 gennaio, alle ore 16.30, torna su Canale 5 l'attesissimo appuntamento con Silvia Toffanin e le interviste di Verissimo.