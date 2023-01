Luca Onestini riprende il discorso di Damon in The Vampire Diares

Isa e Chia

A quel punto è intervenuto, preoccupato che la situazione potesse davvero degenerare, che si è messo in mezzo e le due hanno preso le distanze. La situazione, però, era ben lontana dall'...Oriana Marzoli esono dei veri esperti di reality show. Entrambi, anche con ruoli differenti, hanno preso parte a programmi di questo tipo sia in Italia che in Spagna.e Oriana Marzoli si "... Gf Vip 7, Oriana Marzoli smentisce se stessa: le sue parole a Onestini È morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dopo atroci sofferenze. A ucciderla è stato un batterio killer, che l'ha fatta soffrire per 5 giorni, prima di ...Soleil Sorge da opinionista del GF Vip critica Luca Onestini Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nelle ultime settimane hanno preso il posto di Sonia ...