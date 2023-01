Luca Onestini commenta il cambiamento di una VIP | “E’ entrata interpretando un personaggio”

Fanpage.it

A quel punto è intervenuto, preoccupato che la situazione potesse davvero degenerare, che si è messo in mezzo e le due hanno preso le distanze. La situazione, però, era ben lontana dall'...Oriana Marzoli esono dei veri esperti di reality show. Entrambi, anche con ruoli differenti, hanno preso parte a programmi di questo tipo sia in Italia che in Spagna.e Oriana Marzoli si "... Soleil Sorge dopo lo scontro con Luca Onestini al Gf Vip: L'80% del pubblico la pensa come me Tommasa Ottaviani Giovannoni, moglie dell'ex ministro Renato Brunetta, dovrà risarcire Matteo Renzi con una somma di 20mila euro. Il motivo del contendere è un tweet ...Inizia il sabato nella Casa più spiata d’Italia e uno dopo l’altro i VIP danno il via alle loro giornate. chiacchierano in veranda immaginando chi, tra loro, possa aspirare alla vittoria e valutano la ...