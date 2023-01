Louvre | scatta limite ai visitatori | massimo 30mila al giorno

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ildi Parigi, il museo più frequentato al mondo (7,8 milioni sono state le presenze nel 2022, di cui il 30% francesi),rà il numero digiornalieri a 30.000 “per facilitare una visita più confortevole e garantire condizioni di lavoro ottimali per il personale del museo”, come è stato precisato con un comunicato diffuso giovedì 5 gennaio. Prima della pandemia da Covid, ilpoteva accogliere fino a 45.000al, secondo The Art Newspaper. Quando ilha riaperto dopo una chiusura di 16 settimane, nel luglio 2020, non ha ufficialmente limitato la capacità, anche se l’affluenza è diminuita a causa della pandemia in corso e delle restrizioni ai viaggi internazionali. Il museo ha deciso in sordina di limitare i ...