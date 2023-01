Lotteria | la titolare della tabaccheria bolognese | Spero che il vincitore venga a trovarmi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 7 gennaio 2023) “che il, magari a elargirmi un piccolo riconoscimento per festeggiare insieme,di conoscere il milionario a cui ho fatto fare questa vincita”. Lo dice, contattata da Agipronews, Claudia Pini, ladi via Andreini a Bologna, dove è andato il primo premio da cinque milioniItalia. Laè in zona San Donato, nella periferiacittà, una zona popolosa, ma non particolarmente frequentata da turisti. “Stiamo facendo le dovute verifiche per capire chi sia il, perché ne abbiamo venduti tanti”, dice la. “Questa – prosegue – è una ...