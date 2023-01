Lotteria Italia | primo premio da 5 milioni vinto a Bologna | i numeri dei biglietti vincenti

Leggi su open.online

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il biglietto vincente da 5di euro della tradizionaleè stato venduto aed è abbinato al tagliando serie D 271862. L’annuncio è stato dato durante il programma condotto da Amadeus I Soliti Ignoti – Il ritorno. Ma la «dea bendata» ha “baciato” anche – e soprattutto – Roma, dove sono stati staccati ida 2,5(L 486158), 2(L 349605) e 1.5(E 004737). Mentre il quinto e ultimodi prima categoria da 1 milione di euro è stato venduto a Parma, in Emilia-Romagna, ed è abbinato al tagliando L 492408. Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, aveva deciso di attribuire 195 premi totali per un ...