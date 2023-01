Lotteria Italia | primo premio a Bologna La fortuna bacia ancora Roma

RomaToday

Inizia nel segno della fortuna il 2023 di Sanremo. Laha premiato la Città dei Fiori con l'estrazione di un biglietto di terza categoria del valore di 20 mila euro. Liguria particolarmente fortunata con altri premi dello stesso valore a ...Ieri, 6 gennaio 2023, sono stati estratti i tagliandi fortunati. Il primo premio da 5 milioni di euro va al biglietto Serie D 271862 venduto a Bologna, nella tabaccheria in via Isabella Andreini 30/F. ... Lotteria Italia 2022 2023, premi di seconda categoria estratti: i biglietti vincenti Per il sesto anno consecutivo, l’estrazione del vincitore della Lotteria Italia, la lotteria nazionale in vigore dal 1957 che mette in palio 5 milioni di euro come primo premio, è… Leggi ...Fa festa Bologna, la città in cui è stato venduto il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. Per la precisione, fa sapere Agipronews, la tabaccheria in via Isabella Andreini. Tre premi d ...