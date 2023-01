Lotteria Italia | la fortuna bacia Bologna Tutti gli estratti | premi da 50mila e premi da 20mila euro

Agenzia ANSA

Il primo premio da 5 milioni di euro dellava al biglietto Serie D 271862 venduto a Bologna. Il secondo premio dellada 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie L 486158 venduto a Roma. Il terzo premio da 2 ..., ecco le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria, che si aggiudicano premi da 1 a 5 milioni di euro. Primo premio da 5 milioni di euro : Serie D 271862 ... Lotteria Italia, ecco i 5 biglietti d'oro. A Bologna il primo premio da 5 milioni di euro aItaliDurante una puntata speciale dei Soliti Ignoti, andata in onda ieri sera 6 gennaio in diretta condotta da Amadeus, sono stati svelati i biglietti vincenti della Lotteria Italia per quanto conce ...Lotteria Italia regina di tutte le lotterie: sono oltre sei milioni i biglietti venduti per l'edizione 2023. La Regione che ha cercato di più la fortuna