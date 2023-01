Lotteria Italia | in una tabaccheria di Bologna venduto il biglietto milionario

(Di sabato 7 gennaio 2023) AGI - IlD 271862 da 5 milioni di euro della2022 è statonellain via Isabella Andreini 30/F, a. Il secondo ticket L 486158 da 2,5 milioni è invece stato acquistato presso l'Autogrill Tiburtina Sud Oil sulla Penetrazione Urbana della A24, mentre il tagliando L 349605 vincitore del terzo premio da 2 milioni arriva dal bar/pasticceria Vitelli in via Palombarese 368, a Fonte Nuova (Roma). La quarta vincita E 004737, localizzata sempre nella Capitale, è firmata da un distributore locale di piazza Giovine; ilL 492408 vincitore del quinto premio, infine, è statopresso un'area di servizio autostradale, stavolta a ridosso di Parma, precisamente sulla A1 ...

RomaToday

AGI - Il biglietto D 271862 da 5 milioni di euro della2022 è stato venduto nella tabaccheria in via Isabella Andreini 30/F, a Bologna . Il secondo ticket L 486158 da 2,5 milioni è invece stato acquistato presso l'Autogrill Tiburtina Sud ...La2022 premia l' Emilia Romagna con vincite per 6 milioni di euro: Il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto nella tabaccheria in via Isabella Andreini 30/F, a Bologna. Si ... Lotteria Italia 2022 2023, premi di seconda categoria estratti: i biglietti vincenti Estrazione il 6 gennaio per la tradizionale lotteria di fine anno, in diretta su Raiuno con Amadeus a I soliti ignoti.È stato acquistato in una tabaccheria di via Isabella Andreini 30/F, a Bologna, il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2022. È quanto apprende Agipronews. Il secondo ticket da 2,5 mil ...