Lotteria Italia | a Bologna i cinque milioni di euro Estrazione dei biglietti vincenti

La fortuna bacia anche l'Emilia Romagna, tra Parma e Bologna. Il Comitato: in totale 16,2 milioni di euro per 195 tagliandi ...AGI - L'Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria non ancora abbinati ai premi della: L 486158 venduto a Roma; E 004737 venduto a Roma; L 492408 venduto a Parma; D 271862 venduto a Bologna; L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma) . Il Comitato per l'espletamento delle ... Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo Venerdì 6 gennaio, la Befana come ogni anno porta il suo particolare appuntamento con la fortuna. Questa sera sarà Amadeus, nella puntata speciale de “I soliti ignoti”, a distribuire speranze e… Leggi ...Tutti i vincitori dei biglietti di prima categoria alla Lotteria Italia 2022-2023: i numeri e i codici dei biglietti vincenti, con il primo premio da ...