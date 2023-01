Lotteria Italia 2023 | dove hanno venduto il primo premio | tutti i biglietti vincenti

(Di sabato 7 gennaio 2023), isono stati estratti venerdì 6 gennaio. Un appuntamento tradizionale nel giorno dell’Epifania con I Soliti Ignoti, la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus e durante la quale avviene l’estrazione deidella. In tutto sono 195 i premi totali per un importo di 16 milioni e 211 mila euro. Ci sono idi prima categoria (quelli milionari), e poi quelli di seconda categoria (10 premi da 50mila euro ciascuno). Infine quelli di terza categoria (180 premi da 20mila euro ciascuno). Ilè di 5 milioni di euro, il secondo 2,5 milioni, il terzo 2 ...

RomaToday

Oltre all'assegnazione dei premi di prima categoria , con un valore compreso tra 5 e 1 milione di euro, laha messo in palio anche premi di prima e seconda categoria, che danno diritto a premi da 50 o 20 mila euro. La loro estrazione è stata fatta durante la serata di ieri, 6 gennaio, ma le ...Come di consueto, nella puntata serale de I Soliti Ignoti! del 6 gennaio sono stati annunciati i numeri e i biglietti vincenti della2022 . Dove sono finiti i milioni di euro in palio., i numeri vincenti della prima categoria . Il Lazio la regione con più vendite, poi la Lombardia .... Lotteria Italia 2022 2023, premi di seconda categoria estratti: i biglietti vincenti Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2022. I vincitori, rip ...Estratti i numeri vincenti della Lotteria Italia. A Bologna il primo premio. Il primo premio della Lotteria Italia è stato vinto a Bologna con ilbiglietto serie D 271862. Il secondo premio da 2,5 mili ...